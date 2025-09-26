ou
Il sequestro lampo di Vittoria, ritrovato il 17enne rapito

U.Di.Con. Sicilia, "Stop alla pubblicità ingannevole sui social". Lorefice: "Più trasparenza e correttezza"

CulturaSiracusa

«Troppi contenuti promozionali fuorvianti diffusi online: più trasparenza e correttezza, serve tutelare i diritti dei consumatori». A dichiararlo è il presidente regionale di Udicon, Salvatore Lorefice. Nell’era dei social media, è sempre più frequente vedere ristoratori e attività commerciali promuovere le proprie offerte attraverso video accattivanti e contenuti pubblicitari virali. Prezzi stracciati, “offerte pazze” pubblicizzate con toni eccessivamente entusiasti. «Tuttavia - ha dichiarato Lorefice - dietro queste promozioni si nascondono spesso condizioni poco chiare o vere e proprie omissioni che rischiano di indurre in errore i consumatori. Ed è qui che, come U.Di.Con. Sicilia, sentiamo il dovere di intervenire e informare». Si tratta di pratiche scorrette o ai limiti del rispetto delle normative, che possono essere considerate pubblicità ingannevole. «Il consumatore - spiega Lorefice - ha diritto a una comunicazione trasparente, corretta e non fuorviante, che gli consenta di fare una scelta consapevole. Non è accettabile, soprattutto in un contesto economico difficile come quello attuale, che si approfitti della buona fede delle persone per attirare clientela con modalità non trasparenti». Udicon Sicilia lancia un appello a tutti gli organismi istituzionali che sono deputati ai controlli e alle verifiche, ma avvierà anche una campagna a tutela dei consumatori «Continueremo a monitorare e denunciare questi comportamenti - ha concluso il presidente siciliano Udicon - chiedendo maggiore responsabilità anche ai social media manager che curano la comunicazione delle attività commerciali. La promozione è legittima, ma non può mai superare il confine della trasparenza e dell’etica commerciale. Per questo lanceremo una campagna di informazione e sensibilizzazione».

