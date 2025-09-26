ou
Ateneo di Messina interrompe i rapporti con l'Università di Gerusalemme

PoliticaMessina

L'Università di Messina interrompe gli accordi con la Hebrew University of Jerusalem. Lo ha deliberato il senato accademico all'unanimità. Questa mattina un centinaio di studenti e diversi attivisti hanno protestato all'interno del rettorato e hanno chiesto di poter incontrare la rettrice dell'ateneo Giovanna Spatari per chiedere l'interruzione immediata di ogni forma di collaborazione con le università israeliane. Un presidio organizzato e promosso dal Coordinamento Messina-Palestina esposato anche dalla Cgil di Messina e dagli studenti dell'Udu. Già nei mesi scorsi 264 docenti dell'Università di Messina avevano sottoscritto un appello chiedendo alla rettrice Giovanna Spatari e ai vertici dell'ateneo siciliano l'interruzione di ogni forma di collaborazione con l'Israele.

