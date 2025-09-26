Ateneo di Messina interrompe i rapporti con l'Università di Gerusalemme

L'Università di Messina interrompe gli accordi con la Hebrew University of Jerusalem. Lo ha deliberato il senato accademico all'unanimità. Questa mattina un centinaio di studenti e diversi attivisti hanno protestato all'interno del rettorato e hanno chiesto di poter incontrare la rettrice dell'ateneo Giovanna Spatari per chiedere l'interruzione immediata di ogni forma di collaborazione con le università israeliane. Un presidio organizzato e promosso dal Coordinamento Messina-Palestina esposato anche dalla Cgil di Messina e dagli studenti dell'Udu. Già nei mesi scorsi 264 docenti dell'Università di Messina avevano sottoscritto un appello chiedendo alla rettrice Giovanna Spatari e ai vertici dell'ateneo siciliano l'interruzione di ogni forma di collaborazione con l'Israele.