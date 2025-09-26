Convegno Giustizia a Catania, Pinelli: no a un carcere strumento di morte

Tutti noi siamo chiamati all'affermazione di un diritto penale nuovo che preveda il rispetto autentico e non formale della persona che entra nel processo, le garanzie del cittadino proprie di uno Stato liberale, l'attenzione al principio di ragionevolezza, la tensione verso la prevedibilità della decisione, l'affermazione concreta della cultura del dubbio, la disintossicazione dall'eccesso di sanzioni, una pena che non leda il principio universale della dignità della persona, un carcere che smetta di essere luogo di morte". Così il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, al congresso dell'Ucpi a Catania.

"Io credo, non c'è dubbio, che sulla Riforma della Giustiziasi andrà al referendum e toccherà ai cittadini esprimere la loro opinione. Il mio auspicio è che ci sia un dibattito comprensivo,scevro da eccessi. Mi aspetto che il voto sia poi accettato con buona grazia da parte di tutti. La Giustizia sarebbe così più capace di risolvere tutti gli altri problemi che ci sono. Occorre un punto di incontro nel dopo voto dopo che i cittadin ihanno espresso un parere sereno". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al convegno dell'Ucpi a Catania.