Catanzaro, chiesti 14 anni in Appello per l'ex senatore Pittelli

Altro sud

Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti dell'avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli al termine della requisitoria nel processo d'appello "Rinascita Scott" in corso a Catanzaro.
I pm della Dda catanzarese Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo e il sostituto procuratore generale Luigi Maffia, complessivamente, hanno chiesto 206 condanne.
Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, era stato condannato, nel novembre 2023, a 11 anni di reclusione dal tribunale di Catanzaro.
Chiesta la conferma di 14 anni di reclusione per l'avvocato Francesco Stilo, anche lui accusato di concorso esterno, e per Michele Marinaro, ex ufficiale della Dia.
L'accusa ha poi chiesto 30 anni di carcere per il boss di Limbadi (Vibo Valentia) Luigi Mancuso e per il boss di San Gregorio D'Ippona (Vibo Valentia) Saverio Razionale.
Per l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino (1 anno e 6 mesi in primo grado) sono stati chiesti 20 anni di reclusione.
Sei anni invece per il colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, in primo grado condannato a 2 anni e 6 mesi.
Martedì scorso, i giudici del Tribunale di Palmi hanno condannato Pittelli a 14 anni per associazione mafiosa nell'ambito del processo "Mala pigna".

