Due minorenni arrestati a Crotone per spaccio

Due diciassettenni, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla Polizia a Crotone per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino.

Nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dal questore Renato Panvino, l'attività di osservazione, avviata dagli agenti della Squadra volante, ha permesso di concentrare l'attenzione sui due minori i quali, in più occasioni, avrebbero intrattenuto frequenti contatti con altri coetanei già conosciuti dalla Polizia.

E' stato quindi individuato un B&B nel nel centro cittadino, utilizzato dai due per dimorare nonostante siano residenti in città, allo scopo, secondo gli investigatori, di eludere eventuali perquisizioni domiciliari conservando lo stupefacente in un posto da loro ritenuto sicuro.

Nel corso di una perquisizione nella stanza occupata dai due minori sono stati quinti sequestrati 57 grammi di tipo hashish oltre a un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.

I due minorenni sono stati quindi arrestati e portati nell'Istituto penitenziario per i Minorenni di Catanzaro, a disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni, che ha convalidato l'arresto.