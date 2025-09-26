ou
Il sequestro lampo di Vittoria, ritrovato il 17enne rapito

Ciclone avanza verso Sudest: temporali su Sicilia e Calabria

iL Meteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia fino alle 8 di domani. Un ciclone si muove verso Sudest.
Giornata con piogge mattutine e/o temporali al Nordovest e su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio invece peggiorerà al Nordest e localmente su Marche e Abruzzo, sempre molto instabile su Sicilia e Calabria. Andrà meglio sui settori tirrenici. Venti deboli, in gran parte provenienti dai quadranti settentrionali.
Mari generalmente poco mossi. Nelle ore notturne e fino alle 8 di domenica: tempo instabile e piovoso al Nordest e sulle regioni adriatiche centrali, andrà meglio altrove.

