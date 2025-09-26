ou
ULTIME NOTIZIE

Il sequestro lampo di Vittoria, ritrovato il 17enne rapito

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Rifiuti speciali in una discarica, sequestrata discarica a Bagnara Calabra

Rifiuti speciali in una discarica, sequestrata discarica a Bagnara Calabra

Altro sud

I carabinieri hanno sequestrato a Bagnara Calabra un'area di oltre duemila metri quadrati adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavori edili.
I rifiuti, secondo quanto riferito dai carabinieri, erano gestiti in maniera irregolare e in violazione della normativa nazionale sulla tutela ambientale.
In particolare, la mancanza dei prescritti formulari di identificazione e tracciabilità non ha consentito di stabilire con certezza la provenienza e la destinazione del materiale di risulta.
dove erano in corso lavori di sbancamento e movimentazione di terra in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo.
I militari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone con l'accusa di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.

Potrebbero Interessarti