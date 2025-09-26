Rifiuti speciali in una discarica, sequestrata discarica a Bagnara Calabra

I carabinieri hanno sequestrato a Bagnara Calabra un'area di oltre duemila metri quadrati adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavori edili.

I rifiuti, secondo quanto riferito dai carabinieri, erano gestiti in maniera irregolare e in violazione della normativa nazionale sulla tutela ambientale.

In particolare, la mancanza dei prescritti formulari di identificazione e tracciabilità non ha consentito di stabilire con certezza la provenienza e la destinazione del materiale di risulta.

dove erano in corso lavori di sbancamento e movimentazione di terra in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo.

I militari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone con l'accusa di abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti.