ou
ULTIME NOTIZIE

Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Torta con il volto del sindaco di Catania infilzata con una spada: scatta solidarietà

Torta con il volto del sindaco di Catania infilzata con una spada: scatta solidarietà

PoliticaCatania

Il video con una torta di compleanno con la rappresentazione del volto del primo cittadino di Catania Enrico Trantino, poi tagliata dal festeggiato con una spada, è stato postato e poi cancellato. Nel video oltre alla solita canzonina "tanti auguri" anche insulti contro il primo cittadino catanese.
ANCI Sicilia esprime la massima solidarietà al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per il grave e inaccettabile gesto compiuto nei suoi confronti e diffuso sui social. "Episodi di questo tipo - hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia - destano forte preoccupazione perché contribuiscono ad alimentare un clima allarmante, nel quale, oltre ai noti problemi di sicurezza urbana, i sindaci risultano sempre più sovraesposti all'opinione pubblica, anche attraverso l'utilizzo incontrollato dei social media". "Ricordiamo - proseguono Amenta e Alvano - che i primi cittadini rappresentano le istituzioni e operano quotidianamente nell'interesse delle comunità: meritano rispetto e sostegno, non attacchi o spettacolarizzazioni". Conclude il Presidente di ANCI Sicilia: "È urgente una riforma normativa che contrasti con decisione gli attacchi via social nei confronti delle pubbliche istituzioni, affinché venga tutelata la dignità e la sicurezza di chi le rappresenta".
"La faccia del sindaco di catania su una torta, messa là per essere infilzata a coltellate. La solidarietà a Enrico Trantino non basta. Si susseguono episodi di violenza inaudita sui social e c'è un clima volutamente acceso. Basta. Non se ne può più" Così sui social Ruggero Razza, deputato al Parlamento Europeo di Fratelli d'Italia-Ecr.

Potrebbero Interessarti