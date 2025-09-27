ou
Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

Tradito da un video, denunciato a Cassaro per un incendio doloso

CronacaSiracusa

Giovedì mattina i Carabinieri della Stazione di Cassaro hanno denunciato un 78enne per incendio doloso. Le tempestive attività investigative condotte dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di un incendio che mercoledì mattina aveva interessato un terreno agricolo in contrada Chiusa, hanno consentito, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza comunali, di identificare l’uomo che quella mattina, a bordo della propria autovettura aveva lanciato un innesco che in pochi secondi aveva fatto propagare le fiamme. L’incendio era stato prontamente domato da personale del locale distaccamento del Corpo Forestale Regionale.

