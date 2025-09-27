'Acqua salata' a Pachino, in Corte d'Appello nuove indagini dei giudici

E' slittato al prossimo 12 fenbbraio 2026 il processo in Corte d'Appello a Catania nei confronti dei vertici del Consorzio Granelli, la società che si era adoperata a portare l'acqua nelle zone balnerari di Pachino, Granelli e Chiappa nel 2008 a oggi non servite da un acquedotto pubblico.

La Difesa del Consorzio ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di disporre una perizia volta all'accertamento dei fatti. È stata al riguardo presentata anche una nuova consulenza tecnica sulla scorta di nuove analisi del pozzo sottoposto a sequestro. Sul punto il Procuratore generale si è riservato di interloquire e la questione come gli altri punti affrontati nell'appello saranno discussi nella prossima udienza di rinvio.

Al Consorzio Granelli fanno osservare che non ci fu mai il collegamento con la condotta comunale di Ispica e che non c'è stato mai un utente che ha dovuto fare ricorso ai medici per la presunta alterazione dell'acqua. Nel 2016 l'ingegnere Riccardo Messina depositò al Tribunale una relazione che escludeva il collegamento diretto tra il pozzo di contrada Chiappa e la rete idrica, quindi nessuna commistione tra le acque. La Procura di Siracusa non verificò la relazione dell'esperto di parte, in quanto gli impianti furono messi sotto sequestro nel 2015.

Nel processo di primo grado sono stati condannati due imputati. Come dire il danno e la beffa. Perchè il Consorzio Granelli fece un grosso investimento per fare arrivare l'acqua a un migliaio di persone nelle zone balneari di Pachino. In Appello il processo potrebbe ripartire da zero. I capi di imputazione sono presunta adulterazione delle acque e truffa e frode nell’ambito dell’approvvigionamento idrico di contrada Granelli. Il reato di truffa è però finito in prescrizione.