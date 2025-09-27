Disordini nel pre partita Siracusa - Potenza e bomba carta in campo: 7 Daspo a ultrà azzurri

Mercoledì 24 settembre si è svolto al De Simone l’incontro di calcio Siracusa Calcio 1924 – Potenza valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C. Prima dell’inizio dell’incontro, durante le fasi di accesso dei tifosi locali all’interno dello stadio, alcuni facinorosi hanno forzato i varchi di ingresso, non consentendo agli steward la verifica dei tagliandi, eludendo così i controlli di sicurezza. Durante queste fasi concitate, oltretutto due di essi tentavano di aggredire e venire a contatto con personale di Polizia. Inoltre, uno di loro, nel corso del secondo tempo, ha fatto esplodere una bomba carta, che lanciata dalla gratinata è deflagrata all’interno del rettangolo di gioco. A seguito di immediata attività investigativa, questa mattina, i 7 facinorosi sono stati tutti convocati in Questura dove sono gli stati notificati i DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive), provvedimento a firma del Questore in ragione del quale non potranno assistere a nessuna manifestazione sportiva per 1 anno (a 4 di loro) e 2 anni (agli altri 3, i responsabili della tentata aggressione e del lancio della bomba carta). La risposta della Polizia agli episodi di violenza è stata ferma ed immediata. Il Questore Pellicone “In un momento così importante per il calcio a Siracusa e mentre la stragrande maggioranza degli sportivi sta dimostrando grande maturità ed​ equilibrio, è inaccettabile che pochi soggetti, che non si possono definire tifosi, mettano in atto condotte che non solo qualificano loro stessi ma soprattutto rischiano di danneggiare l’immagine di una città e di una società che sta facendo enormi sforzi per stare con merito e credibilità tra i professionisti”.