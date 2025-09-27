ou
ULTIME NOTIZIE

Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Disordini nel pre partita Siracusa - Potenza e bomba carta in campo: 7 Daspo a ultrà azzurri

Disordini nel pre partita Siracusa - Potenza e bomba carta in campo: 7 Daspo a ultrà azzurri

SportSiracusa

Mercoledì 24 settembre si è svolto al De Simone l’incontro di calcio Siracusa Calcio 1924 – Potenza valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C. Prima dell’inizio dell’incontro, durante le fasi di accesso dei tifosi locali all’interno dello stadio, alcuni facinorosi hanno forzato i varchi di ingresso, non consentendo agli steward la verifica dei tagliandi, eludendo così i controlli di sicurezza. Durante queste fasi concitate, oltretutto due di essi tentavano di aggredire e venire a contatto con personale di Polizia. Inoltre, uno di loro, nel corso del secondo tempo, ha fatto esplodere una bomba carta, che lanciata dalla gratinata è deflagrata all’interno del rettangolo di gioco. A seguito di immediata attività investigativa, questa mattina, i 7 facinorosi sono stati tutti convocati in Questura dove sono gli stati notificati i DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive), provvedimento a firma del Questore in ragione del quale non potranno assistere a nessuna manifestazione sportiva per 1 anno (a 4 di loro) e 2 anni (agli altri 3, i responsabili della tentata aggressione e del lancio della bomba carta). La risposta della Polizia agli episodi di violenza è stata ferma ed immediata. Il Questore Pellicone “In un momento così importante per il calcio a Siracusa e mentre la stragrande maggioranza degli sportivi sta dimostrando grande maturità ed​ equilibrio, è inaccettabile che pochi soggetti, che non si possono definire tifosi, mettano in atto condotte che non solo qualificano loro stessi ma soprattutto rischiano di danneggiare l’immagine di una città e di una società che sta facendo enormi sforzi per stare con merito e credibilità tra i professionisti”.

Potrebbero Interessarti