Siracusa, un arresto per spaccio alla Borgata e 2 persone segnalate

Nella tarda mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato Ortigia, nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 40 anni, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato trovato, in un’abitazione del quartiere Borgata, in possesso 18 dosi di crack, 1,60 grammi di marijuana, la somma di 120 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, 1 bilancino elettronico e vario materiale per il confezionamento. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto e sequestrato un sistema di videosorveglianza che inquadrava il perimetro dell'abitazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato. Nel corso dell’operazione di polizia, un uomo di 35 anni è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa poiché trovato in possesso di 2 dosi di crack. Nella stessa giornata, agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa altre due persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.