Rubano cavi di rame della rete telefonica, presi 3 presunti ladri di Avola

Nella giornata di ieri, un agente della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, libero dal servizio, transitando sulla SP 18, contrada Ponte Vecchio tenere di Noto, notava dei soggetti in una strada di campagna adiacente che, con fare sospetto, armeggiavano vicino un’auto. Avvicinatosi all’auto, il poliziotto, che nel frattempo aveva allertato i colleghi del Commissariato, sorprendeva 3 soggetti intenti a caricare sull’autovettura un cospicuo quantitativo di cavi di rame, sottratti dalla linea telefonica. I tre uomini, rispettivamente di 60, 48 e 44 anni, tutti avolesi e già noti alle forze di Polizia, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato e per interruzione di servizio di pubblica necessità.