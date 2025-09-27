ou
ULTIME NOTIZIE

Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Rubano cavi di rame della rete telefonica, presi 3 presunti ladri di Avola

Rubano cavi di rame della rete telefonica, presi 3 presunti ladri di Avola

CronacaSiracusa

Nella giornata di ieri, un agente della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato  di Avola, libero dal servizio, transitando sulla SP 18, contrada Ponte Vecchio tenere di Noto, notava dei soggetti in una strada di campagna adiacente che, con fare sospetto, armeggiavano vicino un’auto. Avvicinatosi all’auto, il poliziotto, che nel frattempo aveva allertato i colleghi del Commissariato, sorprendeva 3 soggetti intenti a caricare sull’autovettura un cospicuo quantitativo di cavi di rame, sottratti dalla linea telefonica. I tre uomini, rispettivamente di 60, 48 e 44 anni, tutti avolesi e già noti alle forze di Polizia, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato e per interruzione di servizio di pubblica necessità.

Potrebbero Interessarti