Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

Noto, posa della prima pietra per una piazzetta a Granieri

CronacaSiracusa

Questa mattina, davanti alla chiesa di Santa Rita a Granieri, contrada di Noto, si è tenuta la simbolica cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione di una nuova piazzetta, un intervento atteso da tempo dalla comunità locale.
Il progetto è stato reso possibile grazie a un emendamento alla manovra finanziaria regionale 2024 del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, con il supporto del consigliere comunale Nino Sammito, che stanziava 125 mila euro in favore della Diocesi di Noto appunto per la riqualificazione e il rifacimento della nuova piazzetta della Parrocchia Sacra Famiglia di contrada Granieri.

