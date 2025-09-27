Prove tecniche di campagna elettorale a Floridia, finito il tempo delle primizie

A uno sguardo non superficiale sugli scenari che in questo frangente si profilano in previsione della campagna elettorale per le comunali del prossimo maggio 2026 a Floridia, che porterà alla elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, una prima impressione che può essere colta, nella compagine che si dichiara ‘alternativa’ all’attuale governo locale, è l’assenza, o la sommessa parvenza, dei partiti tradizionali nel débat politique. I vessilli degli schieramenti che si sono già fatti avanti sulla stampa e sui social sono tutti ascrivibili a liste civiche, benché alcuni dei loro fautori siano riconducibili a partiti politici presenti nel governo regionale e nazionale. Da questa constatazione si può dedurre una prima osservazione. I rappresentanti delle liste ‘governative’ esibiscono un certo imbarazzo ed hanno non poche difficoltà - tranne qualche soggetto politico che, in questo ultimo trentennio di vicende elettorali floridiane, ha mantenuto un profilo coerente senza occultare davanti agli elettori la propria storia e le propria identità - a mostrarsi con il proprio simbolo al giudizio degli elettori. Una osservazione che, se corrispondesse alla verità dei fatti, sicuramente avrebbe una considerabile ricaduta nella campagna elettorale. La seconda osservazione è che, sino ad oggi, manchi un ‘tavolo di regia’, un coordinamento fra gruppi e movimenti in lizza, che, consapevolmente e ragionevolmente, tiri le fila della macchina. Tutto è lasciato all’improvvisazione di pochi ‘temerari’, a una dimensione ‘molecolare’, dando così l’impressione - absit iniuria verbis - di una ‘Armata Bracaleone’ che si appresta all’avventura. Di fatto, ciò che oggi si registra a Floridia, è un trend diffuso nelle comunità similari ed anche nei centri urbani più importanti, nelle grandi città: la ‘micro-politica molecolare’ si è infiltrata nella politica tradizionale attraverso soggetti che hanno i piedi ben radicati nella comunità – maggiorenti, gruppi, famiglie – dotati di mezzi, di risorse e di relazioni in grado di influenzare e di decidere equilibri, assetti, condizioni. La politica non è più un ‘affaire’ riservato ai chierici, ma ad entità inverificabili che, usando come passepartout le strutture esistenti, si insediano come «parassiti» - per usare una parola cara al filosofo francese Michel Serres - nel corpo delle istituzioni. Il parassita, «persona narcisa, presenzialista e curatore del niente, prende tutto ma non è ripreso da nessuno», citando ancora Serres. Non è tempo di entrare nel merito di nomi per le candidature. Ma è giusto rammentare che il tempo delle primazie è finito. Tuttavia, il ‘peso molecolare’ che si registra in queste prove tecniche di campagna elettorale è talmente basso da risultare deludente e quasi impercettibile ai sensori civici, non soltanto per il grande peso ‘molare’ dell’amministrazione uscente - per ovvie ragioni - il cui leader e gran parte del suo stato maggiore confermeranno le loro candidature, ma anche per le forme più elementari di esperienza politica maturate sino ad oggi in seno alla nostra comunità, le quali consentono una riflessione di non poco momento che non intende sminuire gli entusiasmi della prima ora e gli sforzi di rappresentanza ed organizzativi sin qui intrapresi dai soggetti impegnati a proporsi negli ambiti più disparati. Tutt’altro! L’auspicio è che tali sforzi siano indirizzati verso gli esiti più proficui, in grado di costituire un forte polo di attrazione di partiti, di movimenti e di ampie fasce della società civile, in un dialogo e in un confronto aperto, egualitario e non arroccato, che si ponga come reale e concreta proposta alternativa, elevando così la dimensione democratica e pluralistica della nostra comunità, oggi languente non per mancanza di attori ma per difetto di spazi e di ruoli di partecipazione. E di proposte.

Salvo Sequenzia

(Nell foto da sinistra Carlo Auteri, Peppe Carta e Tiziano Spada. Anche Floridia passa dalle loro mani)