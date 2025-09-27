Sorpreso a rubare in cantiere navale: arrestato a Trapani

I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato in flagranza per furto un 29enne sorpreso a rubare materiale ferroso da un cantiere navale di via Isola di Zavorra. Durante un servizio perlustrativo i militari hanno notato una motoape carica di ferro uscire dal cantiere navale che in quel momento era chiuso. Immediato il controllo e l'arresto del 29enne, che, dopo l'udienza di convalida, è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Trapani, mentre il materiale recuperato è stato restituito al proprietario.