Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

Una donna salvata nel sottopasso allagato a Isola delle Femmine

CronacaPalermo

Una donna, rimasta intrappolata con la propria auto in un sottopasso della strada statale allagato dopo le violente piogge delle ultime ore, è stata salvata a Isola delle Femmine. La macchina, ormai quasi completamente sommersa, è stata notata da alcuni passanti e da un autista del pullman di una ditta che ha lanciato l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e i volontari della protezione civile Capaci Torretta. Grazie al pronto intervento e al coraggio dei soccorritori, la donna è stata tratta in salvo: visibilmente sotto shock, è stata presa in braccio dall'autista del pullman e portata al sicuro. La statale è rimasta chiusa per la presenza di detriti dopo unaforte burrasca.

