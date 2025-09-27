Spaccio di droga nel Palermitano, 2 arresti e un denunciato a piede libero

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 22enne e un 20enne e denunciato un 19enne, già noti alle forze dell'ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I primi due sono stati fermati per un controllo dai militari del nucleo Radiomobile di Lercara Friddi e della locale stazione e nell'auto su cui viaggiavano i carabinieri hanno trovato 103 grammi di hashish e due bustine di cocaina per un peso di 1,2 grammi. Il gip ha convalidato l'arresto. Il 19enne, invece, è stato notato dai carabinieri della stazione di Isola delle Femmine, in strada mentre cedeva una dose di cocaina a un altro ragazzo. Immediatamente bloccato, è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 290 euro, ritenuti probabile provento dell'attività di spaccio. L'indagato è stato denunciato. Nel quartiere Zen 2, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, 30 dosi di cocaina per un peso di 13,8 grammi in un padiglione in via Rocky Marcianò. La droga era nascosta nel foro di una parete in un sottoscala.