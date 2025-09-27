Ubriaca alla guida provoca un incidente: denunciata a Santa Maria di Licodia

Ubriaca alla guida causa un incidente. Una 35enne di Santa Maria di Licodia (Catania) è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari sono intervenuti, intorno alle 2 di notte, in via Vittorio Emanuele, dove l'auto condotta dalla donna, già trasportata in ospedale per le cure del caso, si era schiantata contro due veicoli in sosta. L'assetto del veicolo e le modalità del sinistro hanno insospettito i carabinieri, inducendoli a ritenere che chi aveva causato l'incidente probabilmente era alla guida in condizioni psicofisiche alterate. Gli investigatori dell'Arma hanno subito contattato i medici del pronto soccorso dell'ospedale 'SS. Salvatore' di Paternò, dove la 35enne era stata trasportata, chiedendo di sottoporla agli accertamenti clinici urgenti previsti dal Codice della strada. Gli esiti delle analisi hanno confermato i sospetti: la 35enne aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. I carabinieri hanno denunciato l'automobilista, le hanno ritirato la patente e hanno sequestrato l'auto ai fini della confisca.