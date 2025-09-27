Catania, 'è ritrovo di pregiudicati': chiuso 7 giorni Centro scommesse

È stata sospesa per sette giorni dalla Polizia di Stato l'attività di un centro scommesse, in una piazza nel centro storico di Catania, in quanto era diventato "un ritrovo abituale di pregiudicati, così come accertato nel corso di diversi controlli". I poliziotti del Commissariato "Centrale" hanno apposto i sigilli, notificando al gestore il provvedimento emesso dal Questore di Catania. Da maggio e fino a pochi giorni, durante le verifiche effettuate dai poliziotti per verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, è emersa "la costante presenza nel locale di diversi soggetti, noti alle forze di Polizia per diversi gravi precedenti, mentre parlavano tra loro e consumavano bevande".

In particolare, i poliziotti del "Centrale" hanno identificato diversi pregiudicati per i reati di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, rapina, ricettazione, bancarotta fraudolenta, truffa, violenza privata e danneggiamento, rissa e furto aggravato. Tre clienti sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e uno di loro, in precedenza, era stato segnalato già diverse volte.