Messina, cadavere in casa in alloggio di Fondo Saccà

Si tinge di giallo la morte di Maurizio Salvatore Gravagna, 73 anni, trovato senza vita all'alba nella sua abitazione di Fondo Saccà, in una delle casette del progetto di rigenerazione urbana Capacity. L'uomo era riverso sul pavimento con una corda stretta al collo. Secondo una prima ricognizione medico-legale sarebbe deceduto per soffocamento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio: sarà l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore Giorgia Spiri per martedì prossimo al Policlinico, a chiarire i contorni della vicenda. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o ferite da arma. A dare l'allarme alcuni vicini, preoccupati dal suo mancato rientro. Sul posto sono intervenuti Volanti e Squadra Mobile, che ora indagano per ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano e visionare le telecamere di sorveglianza. L'abitazione è stata sequestrata.