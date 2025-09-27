Due consiglieri comunali di Catania lasciano Fdi e aderiscono alla Lega

"Diamo iI benvenuto ai due consiglieri comunali di Catania Andrea Barresi e Paola Parisi che hanno deciso di aderire alla Lega, dopo aver svolto un percorso all'interno della maggioranza al servizio dei nostri cittadini. La Lega si rafforza sempre di più e siamo orgogliosi dell'interesse che tanti amministratori, rappresentanti ed esponenti locali dimostrano nei confronti del nostro partito. È evidente che la Lega è una comunità che attrae, che lavora e che risponde alle richieste dei cittadini. Siamo certi che Andrea e Paola ( già di Fratelli d''Italia) porteranno nuova linfa con le loro capacità e le esperienze che hanno già maturato. Buon lavoro". Lo dice, in una nota, il deputato e vice commissario della Lega in Sicilia Anastasio Carrà.