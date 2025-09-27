ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, nuova rivolta nel carcere: Polizia penitenziaria in stato di agitazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Due consiglieri comunali di Catania lasciano Fdi e aderiscono alla Lega

Due consiglieri comunali di Catania lasciano Fdi e aderiscono alla Lega

PoliticaCatania

"Diamo iI benvenuto ai due consiglieri comunali di Catania Andrea Barresi e Paola Parisi che hanno deciso di aderire alla Lega, dopo aver svolto un percorso all'interno della maggioranza al servizio dei nostri cittadini. La Lega si rafforza sempre di più e siamo orgogliosi dell'interesse che tanti amministratori, rappresentanti ed esponenti locali dimostrano nei confronti del nostro partito. È evidente che la Lega è una comunità che attrae, che lavora e che risponde alle richieste dei cittadini. Siamo certi che Andrea e Paola ( già di Fratelli d''Italia) porteranno nuova linfa con le loro capacità e le esperienze che hanno già maturato. Buon lavoro". Lo dice, in una nota, il deputato e vice commissario della Lega in Sicilia Anastasio Carrà.

Potrebbero Interessarti