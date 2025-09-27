ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, nuova rivolta nel carcere: Polizia penitenziaria in stato di agitazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Spettacolo ed emozioni tra Cesena e Palermo, giusto pareggio: finisce 1 - 1

Spettacolo ed emozioni tra Cesena e Palermo, giusto pareggio: finisce 1 - 1

SportPalermo

Pari ed emozioni nell'1-1 tra Cesena e Palermo che matura allo stadio Manuzzi. Dopo una mezz'ora di sostanziale equilibrio senza grosse occasioni, la partita si infiamma di colpo: al 31' Klinsmann compie un prodigio sul colpo di testa ravvicinato di Le Douaron, poco dopo è anche il Cesena a creare la sua prima vera chance con Shpendi, che liberato in area da Berti calcia in porta trovando la provvidenziale deviazione di Ceccaroni. I bianconeri poi trovano anche il vantaggio:
Francesconi ruba palla a Pohjanpalo a centrocampo innescando Castagnetti, poi è lo stesso Francesconi a mandare Berti in porta chiudendo uno splendido triangolo. Il 14 del Cesena al momento del tiro viene travolto da Pierozzi, sarebbe rigore ma nell'immediato prosieguo Blesa brucia tutti e trafigge Joronen. Nella ripresa i romagnoli costruiscono due grosse palle-gol in 2 minuti: dopo 18 secondi Shpendi libera Berti in area per un mancino centrale, poco dopo su azione di contropiede Ciervo manda in porta lo stesso Shpendi, che però a tu per tu con Joronen apre troppo il destro e calcia a lato. Passato lo spavento il Palermo si ricompone e al 54' sfiora il pari con la traversa di Pohjanpalo per poi trovarlo due minuti dopo: cross dalla sinistra di Augello, Palumbo non tocca ma Bani anticipa Adamo e trafigge Klinsmann da dentro l'area. Entrambe le squadre cercano guizzi per segnare il gol-vittoria ma le difese la fanno da padrone per un pareggio giusto che accontenta entrambe le compagini.

Potrebbero Interessarti