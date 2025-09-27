Calcio a 5, la Trombatore Rosolini espugna Pedara: capolista i 'cugini 'dell'Handball Club

Da matricola a inseguitrice nell'alta classifica seppur in condominio, nel campionato di calcio a 5 di serie C1, girone B. Sono i risultati di un'ottima performance della Trombatore Rosolini C5. Nelle prime 3 partite della stagione ha ottenuto due vittorie ed un pareggio nel derby siracusano con il Futsal Ferla, formazione favorita al successo finale e che oggi condivide con i rosolinesi il secondo posto. A guidare il girone un'altra formazione di Rosolini, la New handball Club Rosolini che viaggia a punteggio pieno.

La Trombatore Rosolini quest'oggi ha superato in trasferta il Pedara. I ragazzi di Rosario Bonventre sono stati utilitaristici sul parquet di Pedara, realizzando 2 gol ai padroni di casa. Per la Trombatore hanno centrato il bersaglio Maicol Giuga e Mischel Sparagnini.

Da segnalare nella terza giornata la goleada del Futsal Ferla che ha 'asfaltato' il Carlentini. Il finale è stato di 8 a 2.

(nella foto Mischel Sparagnini)

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Futsal Ferla - S.P. Carlentini Calcio 8 - 2

Pedara - Trombatore Rosolini C5 0 - 2

San Nicolò logo - Futsal Barcellona 7 - 4

Scicli Sporting Club -Vigor Itala 4 - 5

Futsal Palagonia - Real Palazzolo 8 - 4

Villafranca - Leonforte 2 - 5

N. Handball Club Rosolini - Meta. 1 - 0

CLASSIFICA

N. Handball Club Rosolini, 9 punti; Futsal Ferla, Trombatore Rosolini C5, 7; Futsal Palagonia, Real Palazzolo 6; Vigor Itala 5, Meta, Leonforte 4; San Nicolò, Barcellona, Scicli Sporting Club, Villafranca 3; Pedara, Carlentini 0