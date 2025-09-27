Violenza sessuale a Novara, responsabile arrestato a Crotone

La Squadra volanti della Questura di Crotone ha arrestato un cittadino egiziano di 22 anni accusato di avere commesso una violenza sessuale a Novara.

L'episodio contestato al giovane risale al 22 settembre scorso e sarebbe avvenuto su un treno in partenza dalla città piemontese.

L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Novara su richiesta della Procura della Repubblica.

Il giovane arrestato ha numerosi precedenti.

Nel 2024, tra l'altro, era stato arrestato a Milano per il furto con strappo di una collana d'oro e risulta segnalato per reati legati a stupefacenti e contro il patrimonio.

L'arresto del 22enne è stato eseguito nell'ambito dei controlli disposti dal questore di Crotone, Renato Panvino.