Modica, concluso al Comune il corso per avviare i PUC

Modica, concluso al Comune il corso per avviare i PUC

Cronaca

Si è tenuto a Modica il corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso è stato curato dall’ingegnere Luca Iemmolo ed era destinato ai beneficiari SFL. L’obiettivo raggiunto era l’avvio ai PUC, i Progetti di Utilità Collettiva, che sono previsti dalla normativa vigente come politica attiva del lavoro. "Quanti hanno seguito il corso di formazione - afferma l'assessora alle Politiche sociali, Concetta Spadaro - saranno a servizio della nostra città, dalle scuole alla manutenzione degli edifici comunali, per garantire e promuovere sempre di più il bene comune”.

