ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, nuova rivolta nel carcere: Polizia penitenziaria in stato di agitazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Virtus Ragusa a Monopoli. Coach Di Gregorio: ora serve l’entusiasmo di questi 40 giorni

Virtus Ragusa a Monopoli. Coach Di Gregorio: ora serve l’entusiasmo di questi 40 giorni

SportRagusa

Poche ore e si parte. Il nuovo campionato di Serie B Interregionale mette la SuperConveniente Virtus Ragusa di fronte a un impegno: cancellare le delusioni dello scorso anno e sprigionare entusiasmo. Dopo una preparazione segnata da un quaranta giorni di allenamenti intensi e qualche amichevole di prestigio, la squadra è pronta al debutto ufficiale: domenica, alle 17, sarà ospite della Climaway Monopoli. I giocatori viaggeranno questo pomeriggio alla volta di Bari. E’ la prima trasferta dell’anno, sicuramente una delle più insidiose. Monopoli ha un ottimo pedigree, e offre stimoli in abbondanza per misurare la voglia di competere di Brown e compagni.
“Finalmente giochiamo - dice coach Massimo Di Gregorio - Monopoli è una squadra forte e competitiva, quello che ci serviva per partire con grandi motivazioni. Dobbiamo portarci dietro l’entusiasmo avuto nelle ultime settimane. Durante questo mese di preparazione abbiamo lavorato bene, siamo cresciuti da tutti i punti di vista, iniziare su questo campo è una bella prova. Dobbiamo utilizzare la possibilità che il calendario ci offre per far capire quale deve essere il nostro target di rendimento nel corso di tutta la stagione: mi aspetto una squadra coesa, che giochi insieme e che sappia traferire l’entusiasmo anche al pubblico”.
L’ultimo incrocio con i pugliesi risale ai Play-In Gold della stagione 2023-24, sempre in B Interregionale. La Virtus vinse nel match della Tendostruttura, all’andata, e bissò il successo al PalaPadua. Quella fu un campionato trionfale, concluso con la promozione in B nazionale. Il match di Monopoli, valido per la prima giornata del Girone F, Conference Sud, sarà arbitrato dai signori Farina e Rodi di Brindisi.
La formula
La formula del campionato prevede la disputa di un girone all’italiana: ogni squadra disputa gare di andata e ritorno all’interno della propria division, per un totale di 28 partite. Le prime otto squadre classificate parteciperanno ai play-off a incrocio con le prime otto del Girone E, con ottavi, quarti, semifinali e finali al meglio delle tre gare. La vincente del tabellone sarà promossa in Serie B Nazionale; la perdente disputerà uno spareggio contro le perdenti degli altri due tabelloni, al termine del quale solo un’altra squadra sarà promossa in B Nazionale. Anche i play-out saranno a incrocio tra i due gironi (con le 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate) e quattro squadre retrocederanno al termine dell’unico turno.

Potrebbero Interessarti