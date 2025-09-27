Appicca il fuoco a un bosco e si ustiona: arrestato nel Crotonese

Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio che lo scorso 25 settembre, in località "Timpa del Salto" di Belvedere Spinello, aveva devastato un bosco.

I militari della stazione di Belvedere, durante un servizio di pattugliamento, avevano notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio rurale.

Dopo avere allertato i vigili del fuoco, i carabinieri si sono recati sul posto, riuscendo in breve tempo ad individuare l'area da cui si erano propagate le fiamme.

Il 77enne responsabile dell'incendio è stato trovato poco distante con gravi ustioni alla gambe.