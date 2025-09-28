Giardini Naxos, Cateno De Luca avvia la road map per le elezioni 2026

Cateno De Luca ha inaugurato ieri sera a Giardini Naxos la fase preparatoria verso le elezioni comunali del 2026, delineando la strategia del movimento Sud chiama Nord. Nel suo intervento, il sindaco di Taormina ha parlato di "scelte forti e immediate" per trasformare il comprensorio Naxos-Taormina in "uno dei poli turistico-ricettivi più innovativi della Sicilia".

De Luca ha anche annunciato una road map di appuntamenti politici:

l'11 ottobre aprirà la serie di comizi, il 25 ottobre sarà la volta dei cinque candidati a sindaco individuati dal movimento, con il contestuale lancio del sito per i contributi al programma.

A seguire, il 15 novembre sarà presentata la bozza del programma elettorale, mentre il 29 novembre e il 13 dicembre toccherà rispettivamente ai primi sei e agli altri sei candidati al consiglio comunale. Il 27 dicembre verrà presentata la giunta, e il 6 gennaio sarà svelato ufficialmente il candidato sindaco. "Non è una sfida personale - ha ribadito De Luca - ma un progetto di rilancio che parte da Giardini e guarda a tutta la Sicilia"