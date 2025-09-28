ou
ULTIME NOTIZIE

Italia campione del mondo nella pallavolo: Bulgaria battuta 3 -1

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
L'assessore regionale Messina visita Palazzo Ardizzone Gioeni a Catania

L'assessore regionale Messina visita Palazzo Ardizzone Gioeni a Catania

PoliticaCatania

Il presidente dell'Istituto per Ciechi, Ardizzone Gioeni, Carmelo Caruso ed il consiglio di amministrazione comunicano la visita dell'on. Andrea Messina, Assessore Regionale alla Funzione Pubblica. La visita del membro del governo Schifani, avverrà lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18. Il sopralluogo tecnico si è reso indispensabile per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione di un'ala dell'istituto, da adibire e destinare a soggetti non vedenti ed ipovedenti.
Inoltre, l'assessore regionale, visiterà, in un'altra ala del Palazzo Ardizzone Gioeni, i locali e la sede, della nota società cinematografica e distributiva, CinemaSet, diretta dal Produttore Cinematografico Antonio Chiaramonte.

Potrebbero Interessarti