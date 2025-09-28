Controlli interforze a Palermo, la Vucciria passata al setaccio

Anche nel corso di questo weekend sono proseguiti i servizi straordinari di controllo del territorio collegati al protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto" e alle linee guida del piano di "Controllo integrato del territorio". Nel primo caso, con una sinergica partecipazione delle forze dell'ordine, si fa fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

Con il secondo modello invece, si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell'andamento della delittuosità e dell'illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale.

Nel centro storico del capoluogo è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato "Alto Impatto", che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

utte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi. Sono inoltre proseguiti i servizi presidiari, disposti dalla Questura, che hanno interessato via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, con particolare riferimento alle zone da p.zza Bellini a via Torino e da P.zza Bologni a via Roma. Nell'ambito dei servizi sopra descritti sono state complessivamente identificate 101 persone di cui 25 con precedenti di polizia e controllati 18 veicoli. Nell'ambito del piano di "Controllo Integrato del Territorio", un rilevante servizio interforze è stato realizzato lungo il litorale cefaludese, dove le numerose aliquote della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, sono state indirizzate sia al presidio del territorio, con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti. Complessivamente sono state identificate 117 persone di cui 11 con precedenti di polizia e controllati 58 veicoli