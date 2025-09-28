ou
Italia campione del mondo nella pallavolo: Bulgaria battuta 3 -1

Palermo, aggredito e pestato in via Oreto: pure con bottiglie e un cric

CronacaPalermo

Tre persone hanno accerchiato un uomo e lo hanno picchiato la notte scorsa in via Oreto a Palermo. Calci, pugni colpi di bottiglia e poi è spuntato anche un grosso oggetto contundente forse un cric. L'aggressione è avvenuta davanti a uno dei negozi gestito dai commercianti del Bangladesh. Pare che l'aggressione sia stata ripresa da un video e che siano partite le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo. L'uomo con ferite alla testa è stato trasportatoin ospedale.

