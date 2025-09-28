ou
ULTIME NOTIZIE

Italia campione del mondo nella pallavolo: Bulgaria battuta 3 -1

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Giubileo dei pellegrini a Siracusa: si parte dalla Casa del Pianto fino al Santuario

Giubileo dei pellegrini a Siracusa: si parte dalla Casa del Pianto fino al Santuario

CronacaSiracusa

Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18.00 si terrà a Siracusa il Pellegrinaggio mensile ed il Giubileo dei Pellegrini della Speranza dalla Casa del Pianto di via degli Orti al Santuario, dove si pregherà con l’Atto di Affidamento alla Madonna delle Lacrime e alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa giubilare alla presenza delle Reliquie di Padre Pio da Pietrelcina (il saio, il guanto, il crocifisso e una reliquia del suo corpo). Durante la Celebrazione si pregherà per il defunto presbitero don Salvatore Arnone, nel Trigesimo della sua morte. Padre Arnone ha svolto il suo ministero sacerdotale a servizio della Chiesa e per un lungo periodo nel Santuario Madonna delle Lacrime, guidando numerose missione mariane con il Reliquiario delle Lacrime.

Potrebbero Interessarti