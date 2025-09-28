Giubileo dei pellegrini a Siracusa: si parte dalla Casa del Pianto fino al Santuario

Lunedì 29 settembre 2025, alle ore 18.00 si terrà a Siracusa il Pellegrinaggio mensile ed il Giubileo dei Pellegrini della Speranza dalla Casa del Pianto di via degli Orti al Santuario, dove si pregherà con l’Atto di Affidamento alla Madonna delle Lacrime e alle ore 19.00 sarà celebrata la Santa Messa giubilare alla presenza delle Reliquie di Padre Pio da Pietrelcina (il saio, il guanto, il crocifisso e una reliquia del suo corpo). Durante la Celebrazione si pregherà per il defunto presbitero don Salvatore Arnone, nel Trigesimo della sua morte. Padre Arnone ha svolto il suo ministero sacerdotale a servizio della Chiesa e per un lungo periodo nel Santuario Madonna delle Lacrime, guidando numerose missione mariane con il Reliquiario delle Lacrime.