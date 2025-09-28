Sinistra Italiana a Catania: questione morale una delle emergenze in Sicilia

Si è svolto ieri a Catania, presso il Palazzo della Cultura, l'incontro organizzato da Sinistra Italiana sul tema “In Sicilia la questione morale è un'emergenza politica e sociale!” Hanno partecipato Giolì Vindigni, segretario provinciale di Sinistra Italiana, Leoluca Orlando, eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, Mario Barresi, giornalista, Valentina Chinnici, deputata regionale del PD, Ismaele La Barbera, deputato regionale del movimento Controcorrente, Giuseppe Antoci, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Alfio Mannino, segretario regionale CGIL e Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana. Giolì Vindigni ha aperto l'iniziativa sottolineando come Sinistra Italiana, con questo primo incontro pubblico, intenda aprire un confronto con tutte le forze che sono all'opposizione del governo regionale del presidente Schifani, allo scopo di costruirne un'alternativa politica e sociale, individuando contenuti e proposte in grado di dare una svolta alla gestione della cosa pubblica in Sicilia. Vindigni ha ribadito che la questione morale, che periodicamente ritorna tra i banchi del governo e della sua maggioranza di centro destra in Sicilia, sono la vera piaga che è all'origine della estrema povertà dell'isola e della scarsa ricaduta che le immense risorse che spende ogni anno la regione ha sull'economia, sull'agricoltura, sull'industria e sulla disastrata sanità del nostro territorio. L'on. Valentina Chinnici, deputata regionale del PD, ha sottolineato nel suo intervento la necessità di una nuova aggregazione delle forze del centrosinistra per rafforzare l'opposizione alla giunta Schifani, che si contraddistingue quotidianamente per aver accantonato totalmente la questione morale, che nella nostra isola significa incentivare gli sprechi delle pubbliche risorse e permettere alla criminalità organizzata ed alla mafia di infiltrarsi nei gangli del potere amministrativo. L'opposizione deve rifiutare totalmente ogni compromissione: su questo terreno le forze che vogliono il bene della nostra isola non possono che distinguersi e lottare fino in fondo per dare una vera e concreta speranza ai tanti siciliani che non credono più alle istituzioni democratiche. L'on. Giuseppe Antoci, deputato al parlamento europeo del Movimento 5 Stelle, ha ribadito la completa volontà del suo gruppo di costruire un'alternativa contro il malgoverno e il malaffare che caratterizza il governo Schifani, una compagine che non esita a sciupare milioni di euro per opere inutili come il ponte sullo stretto o per iniziative di tipo clientelare, ove si possono magari collocare parenti o amici dei partiti al governo, ma che diventano un'occasione perduta per la gracile economia isolana. Antoci ha ribadito che i siciliani a gran voce, chiedono altro: da una rete di infrastrutture degne di questo nome a risorse per la crescita dell'occupazione, dal sostegno all'asfittica domanda di beni e servizi che rende la Sicilia una delle regioni più povere del nostro Paese, alla ricostruzione di una sanità che ormai ha abbandonato al proprio destino uomini e donne bisognosi di cure. L'on. Ismaele La Vardera, deputato regionale del movimento Controcorrente, ha dichiarato la volontà del suo gruppo di rafforzare l'opposizione insieme ai partiti del centrosinistra, smascherando gli atti immorali e clientelari del governo Schifani. La Vardera ha ribadito che non si può fare una valida opposizione senza rifiutare la logica clientelare e senza denunciare la grande questione morale che riguarda gli atti e le scelte del governo di destra della nostra regione: serve la massima coerenza e la dimostrazione che un'altra politica sia possibile e praticabile, per alimentare la speranza dei siciliani. L'on Leoluca Orlando, eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra ha ricordato come la questione morale sia uno dei cardini su cui costruire una nuova proposta politica nella nostra terra. Orlando ha ribadito che non serve attendere le sentenze: gli atti e le scelte clientelari, il dialogo con la malavita e con la mafia, sono di per sé atteggiamenti che sfidano ogni moralità che deve invece contraddistinguere tutti coloro che decidono di fare politica e di rappresentare i bisogni e le aspettative del popolo siciliano. Per Orlando questa non è una scelta tra le altre: la questione morale è la questione delle questioni, del tutto dirimente per aprire una nuova pagina nella storia della nostra terra, che troppe volte è stata governata da personaggi che più che del futuro delle nuove generazioni, hanno avuto a cuore interessi personali e delle proprie clientele, arrivando troppo spesso anche a scendere a patti con la mafia, pur di racimolare qualche voto ed essere eletti. Mario Barresi, giornalista de La Sicilia, ha ricordato come le tante inchieste giornalistiche abbiano in questi anni, risollevato la questione morale come tratto inscindibile del buon governo della cosa pubblica nella nostra regione. Il compito della stampa è quello di indagare, ricostruire fatti, informare i lettori ed alimentare la coscienza dei siciliani, perché non si rassegnino a assistere alla decadenza della politica e rivendichino dignità e futuro a chi ci governa. Barresi ha sottolineato la necessità che l'opposizione si distingua sempre più dalle pratiche clientelari ed affaristiche del governo Schifani. Il compito della stampa deve continuare ad essere quello di rendere pubblici atti e comportamenti che nulla hanno a che fare con la nobile concezione della politica come servizio, come impegno per dare una risposta ai problemi di chi crede ancora nelle istituzioni e nella democrazia repubblicana. Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL, ha spiegato il senso della sua presenza in questo dibattito, segnalando i gravi problemi economici e sociali che attenagliano l'isola e che da anni la relegano a terra di emigrazione e di povertà senza futuro. Per Mannino battersi per assicurare un futuro alla nostra Sicilia significa per la CGIL, la più grande e storica organizzazione sindacale che rappresenta migliaia di lavoratori, contribuire a sconfiggere il centro destra, che sulla nefasta logica del clientelismo e delle spese inutili e dannose, ha fatto la propria fortuna. Mannino ha ricordato che queste politiche sono state pesantemente pagate dai giovani siciliani, costretti ad emigrare perché senza avvenire: battere il centro destra è quindi indispensabile affinché il bene comune, il sostegno ai più deboli, un'efficace spesa pubblica, possano contribuire a dare una svolta alla nostra terra ed alle tante famiglie che quotidianamente vivono in povertà e lottano per sopravvivere. In conclusione Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana ha ribadito alcuni capisaldi dell'impegno del suo partito per costruire un'alternativa al governo Schifani. Montalto ha sottolineato la necessità di una forte chiarezza sul perimetro del nuovo schieramento di centro sinistra, che, sull'altare di qualche punto di percentuale, non potrà mai considerare alcun rapporto con forze politiche, come l'MPA dell'on. Raffaele Lombardo o la Democrazia Cristiana dell'on. Salvatore Cuffaro, che sono state protagoniste dello sfascio della nostra regione, dell'emergere della questione morale con pratiche quotidiane di questo e dei precedenti governi, che hanno ridotto la politica a un puro affare per sé e per i propri accoliti, concorrendo all'inarrestabile declino che sembra essere i destino della nostra terra. Sinistra Italiana lavorerà incessantemente perché si costruisca un'alternativa e si lavori per la riaggregazione delle forze di opposizione al sistema politico-affaristico-mafioso che governa la Sicilia. Aspiriamo a dare un avvenire a questa terra ed a riaffermare il vero fine dell'azione politica: dare risposte ai tanti bisogni della nostra società, in particolare ai ceti più deboli, ancora più impoveriti in quest'epoca di crisi, e ricostruire la fiducia nel futuro e nella democrazia di migliaia di ragazze e di ragazzi della nostra isola.