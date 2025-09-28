ou
Italia campione del mondo nella pallavolo: Bulgaria battuta 3 -1

Flotilla riparte verso Gaza, 'forzare il blocco è pericoloso'

Fatti&Notizie

La delegazione italiana della Flotilla ha deciso di proseguirev erso Gaza. Telefonata ieri in serata tra la portavoce Delia, che oggi incontrerà leader politici, e il ministro Tajani che ha avvisato dei rischi: 'forzare il blocco è pericoloso'. Il responsabile degli Esteri ha poi sentito la premier Meloni. Gli attivisti chiedono 'un corridoio permanente di aiuti alla Striscia'. A Torino scontri al corteo pro Pal che voleva raggiungere l'aeroporto di Caselle.Trump domani vede Netanyahu. Sul tavolo anche un piano in 21 punti per la pace a Gaza che prevede il ritiro graduale dell'Idfe rilascio di tutti gli ostaggi. 'Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo', ha detto il presidente Usa. Hamas: 'dai mediatori nessuna proposta'.

