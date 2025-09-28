ou
Sanzioni dell'Onu sull'Iran dopo dieci anni

Fatti&Notizie

Sono scattate le sanzioni Onu all'Iran, a dieci anni dall'accordo sul nucleare del 2015, voluto fortemente da Barack Obama e cancellato da Donald Trump, che aveva allentato la stretta sul regime di Teheran. Falliti i negoziati degli ultimi mesi le severe misure restrittive sono rientrate in vigore.Teheran reputa 'l'azione illegale, infondata e inaccettabile'.I n una nota congiunta i ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Germania esortano Teheran a "evitare azioni di escalation". "Il ripristino delle sanzioni - si legge nella nota- non significa la fine della diplomazia". Lo stesso invito arriva dall'Ue. L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas: 'soluzione sul nucleare solo negoziando'.

