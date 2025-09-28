Morto Carlo Sassi il giornalista che inventò la moviola

E' morto Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola. Il cronista sportivo, volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio, aveva 95 anni.

Sassi, in Rai dal 1960, fece entrare la moviola nelle case degli italiani il 22 ottobre 1967. Dopo un derby Inter-Milan, analizzò le immagini per chiarire se il gol di Rivera fosse effettivamente da convalidare: con i mezzi a disposizione all'epoca - 50 anni prima del Var - Sassi stabilì al rallentatore che la palla non avesse del tutto oltrepassato la linea.

Negli anni in cui il campionato si giocava tutto la domenica pomeriggio, con calcio d'inizio alle 14.30, l'appuntamento della moviola alla Domenica Sportiva era un punto di riferimento non solo per i tifosi ma anche per i protagonisti del calcio italiano e per gli addetti ai lavori: l'analisi di Sassi diventava fondamentale per offrire risposte a allenatori e calciatori in cerca di chiarimenti dopo un fischio arbitrale contestato.

Sassi ha gestito la moviola fino al 1991, quando il calcio italiano è entrato nell'era delle pay tv con anticipi e posticipi vivisezionati sempre più in tempo reale. Dal 1993, il giornalista si è spostato nel salotto di Fabio Fazio e Marino Bartoletti a "Quelli che il calcio".