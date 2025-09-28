Acate, conferita benemerenza civica al luogotenente Salvatore Tigano

Se il brigadiere dei Carabinieri Reali Giovanni Amorelli, deceduto in Africa Orientale Italiana nel 1936, e al quale il comune di Acate ha intitolato una via, può essere considerato l’icona locale dell’Arma Benemerita, il luogotenente in quiescenza Cavaliere Salvatore Tigano, ne è sicuramente la migliore espressione dei suoi valori autentici.

Ecco perché a pieno titolo “il maresciallo acatese per antonomasia”, ha meritato la benemerenza civica, che a nome della Giunta e di tutta la Comunità, il sindaco Gianfranco Fidone gli ha conferito in piazza Matteotti.

Tigano, 70 anni, arruolatosi nel 1974, si è congedato nel 2020 dopo ben 46 anni di servizio, nelle province di Enna, Catania, Ragusa e Caltanissetta. A Niscemi, sua ultima sede, è rimasto per 22 anni, smascherando gli autori dell’omicidio della quattordicenne Lorena Cultraro e complessivamente, nella sua carriera, i responsabili di altri 10 efferati delitti che scossero l’opinione pubblica.

Cifre (circa 800 arresti), indagini delicatissime su reati di ogni genere che il sindaco Fidone ha richiamato nel suo applaudito intervento, tanto che nella qualifica dei suoi superiori Tigano è stato definito “eccellente” in quanto loro punto di riferimento e della cittadinanza, dotato di non comune preparazione professionale, acume investigativo e ferrea memoria.

Tra gli apprezzamenti e gli encomi ricevuti da Tigano, per gli amici Pippo, nel corso della sua brillante carriera di servitore dello Stato, oltre a quelli dei suoi comandanti, anche quelli dei magistrati con i quali ha collaborato per assicurare alla giustizia in difficili e omertose realtà criminali della Sicilia quanti infrangevano la legge.

“In un momento storico delicato e in un contesto territoriale che necessita, oggi come non mai, di una solida cultura del rispetto delle regole, noi pubblici amministratori – ha dichiarato il primo cittadino acatese - abbiamo il dovere di fornire "modelli da seguire", soprattutto alle nuove generazioni. Tigano ne è un fulgido esempio”

(Nella foto da sinistra il sindaco Fidone, il luogotenente Tigano, il consigliere Formaggio e l’assessore Licitra).