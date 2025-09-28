Calcio, Eccellenza. All'Avola basta un gol per i tre punti, Modica senz'anima alla prima sconfitta stagionale

Un gol di Dos Santos basta all'Avola per mandare a casa battuto un Modica spuntato e per nulla brillante. I rossoblù di Raciti incassano la prima sconfitta stagionale che arriva già alla terza giornata: un segnale poco confortante per il prosieguo di un campionato quanto mai insidioso.

Primo tempo che vede l’Avola portarsi avanti alla prima azione utile, al 11’, con un pallone che vaga in area e viene messo in rete da Dos Santos. La prima azione utile per il Modica arriva con Maimone che trova Savasta, l’attaccante prova il tiro ma manda a lato da pochi passi, nel frattempo però la bandierina del guardalinee era alzata. Al 24’ ci prova ancora la formazione modicana, sempre con Maimone che mette il pallone a scavalcare la difesa per Sessa, il centrocampista entra in area e incrocia bene, ottima la parata dell’estremo difensore avolese. Al 32’ Maimone si mette in proprio e prova a tirare da fuori ma il pallone sfiora la traversa e finisce alto. Nella ripresa si gioca poco con la formazione di casa che cerca di difendere in tutti i modi il vantaggio ottenuto nella prima frazione. Per il Modica è urgente riprendere la strada maestra che, se si vogliono coltivare ambizioni, è solo una: la vittoria.

AVOLA - MODICA 1-0

Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi. Panchina: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano. Allenatore: Attilio Sirugo.

Modica: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Brugaletta S., Intzidis, Cappello. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatore: 11’ pt Dos Santos (A)

Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)

Espulso: Mallia (M)