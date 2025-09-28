ou
Messina, trovato morto in un'abitazione: indagato il vicino di casa

Siracusa, consueta papera in difesa: il Cosenza vince di misura al 'De Simone'
SportCatania

Un'altra delusione, un'altra sconfitta. Il Siracusa è senza pace e nei guai in appena sei giornate di campionato. La vittoria contro il Potenza aveva dato un po' di speranza, agli stessi calciatori, al tecnico Turati, all'intero ambiente. Oggi il Siracusa è stato sconfitto al 'De Simone' col minimo scarto da un discreto Cosenza. I lupi della Sila portano via tre punti e ringraziano il rituale errore della difesa dei padroni di casa. Il Cosenza realizza il gol partita al 20' con Mazzocchi lasciato solo in area di rigore. Per il bomber è soltanto una formalità battere Farroni. La rete arriva nel momento di maggiore pressione del Siracusa. Ma a difendere i pali dei rossoblù c'è Vettorel, un signor portiere che para l'impossibile. Il Siracusa si lancia a testa bassa sperando nel pari (lo avrebbe meritato) ma fino al triplice fischio finale il Cosenza controlla agevolmente la partita e porta a casa 3 punti con un po' di fortuna.

Fotoservizio di Valentino Cilmi

