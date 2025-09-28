Il Catania si salva a Cerignola grazie a Dini 'saracinesca': Trapani travolto a Benevento
Il Benevento torna alla vittoria con una prestazione importante, contro un Trapani che nulla ha potuto contro la qualità e la determinazione dei giallorossi che hanno condotto la gara per tutto l'arco dell'incontro. I giallorossi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Manconi, poi è arrivato il raddoppio di Pierozzi per la marcatura del definitivo 2-0. Considerato il pareggio della Salernitana a Casarano, i giallorossi agganciano il primato della classifica, condiviso proprio con i granata.
La settima uscita stagionale del Catania si chiude con uno 0-0 al Monterisi contro l’Audace Cerignola. Una partita intensa, giocata a viso aperto, in cui i rossazzurri hanno rischiato più volte di capitolare ma hanno anche avuto le occasioni per vincerla. Alla fine, il protagonista assoluto è stato Dini, autore di parate decisive che hanno salvato il risultato.
SERIE C - GIRONE C - 7^ GIORNATA - 28/09
Benevento - Trapani 2-0
Casarano - Salernitana 2-2
Cerignola - Catania 0-0
Crotone - Casertana 0-1
Giugliano - Sorrento domani
Latina - Altamura 0-0
Monopoli - Cavese 0-2
Picerno - Foggia domani
Potenza - Atalanta U23 1-0
Siracusa - Cosenza 0-1
CLASSIFICA: Benevento, Salernitana 16 punti; Cosenza, Casarano, Catania 12; Casertana, Crotone, Potenza, Monopoli 11; Cerignola 10; Latina 8; Altamura 7; Picerno, Foggia 6; Giugliano, Cavese 5;
Trapani, Atalanta U23 4; Sorrento, Siracusa 3.Trapani 8 punti di penalizzazione
PROSSIMO TURNO - 8^ GIORNATA - 05/10 Altamura - Potenza
Atalanta U23 - Foggia
Casertana - Casarano
Catania - Siracusa
Cerignola - Cosenza
Crotone - Picerno
Latina - Benevento
Salernitana - Cavese
Sorrento - Monopoli
Trapani - Giugliano