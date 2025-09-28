Il Catania si salva a Cerignola grazie a Dini 'saracinesca': Trapani travolto a Benevento

Il Benevento torna alla vittoria con una prestazione importante, contro un Trapani che nulla ha potuto contro la qualità e la determinazione dei giallorossi che hanno condotto la gara per tutto l'arco dell'incontro. I giallorossi sono passati in vantaggio nel primo tempo con Manconi, poi è arrivato il raddoppio di Pierozzi per la marcatura del definitivo 2-0. Considerato il pareggio della Salernitana a Casarano, i giallorossi agganciano il primato della classifica, condiviso proprio con i granata.

La settima uscita stagionale del Catania si chiude con uno 0-0 al Monterisi contro l’Audace Cerignola. Una partita intensa, giocata a viso aperto, in cui i rossazzurri hanno rischiato più volte di capitolare ma hanno anche avuto le occasioni per vincerla. Alla fine, il protagonista assoluto è stato Dini, autore di parate decisive che hanno salvato il risultato.

SERIE C - GIRONE C - 7^ GIORNATA - 28/09

Benevento - Trapani 2-0

Casarano - Salernitana 2-2

Cerignola - Catania 0-0

Crotone - Casertana 0-1

Giugliano - Sorrento domani

Latina - Altamura 0-0

Monopoli - Cavese 0-2

Picerno - Foggia domani

Potenza - Atalanta U23 1-0

Siracusa - Cosenza 0-1

CLASSIFICA: Benevento, Salernitana 16 punti; Cosenza, Casarano, Catania 12; Casertana, Crotone, Potenza, Monopoli 11; Cerignola 10; Latina 8; Altamura 7; Picerno, Foggia 6; Giugliano, Cavese 5;

Trapani, Atalanta U23 4; Sorrento, Siracusa 3.Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 8^ GIORNATA - 05/10 Altamura - Potenza

Atalanta U23 - Foggia

Casertana - Casarano

Catania - Siracusa

Cerignola - Cosenza

Crotone - Picerno

Latina - Benevento

Salernitana - Cavese

Sorrento - Monopoli

Trapani - Giugliano