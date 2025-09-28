Messina, trovato morto in un'abitazione: indagato il vicino di casa

C'è un indagato per la morte del 73enne il cui corpo senza vita è stato rinvenuto ieri mattina in un'abitazione di Fondo Saccà, nelle casette del progetto di rigenerazione urbana Capacity, con una corda stretta attorno al collo. Si tratta di un vicino di casa, ultimo ad aver visto l'anziano venerdì sera e ad averne scoperto il cadavere. La procura, con la pm Giorgia Spiri, lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario: un atto dovuto in vista dell'autopsia fissata martedì all'obitorio del Policlinico. L'uomo è stato interrogato in Questura alla presenza del suo difensore, l'avvocato Giovanni Calamoneri.

Secondo quanto riferito, i due avrebbero trascorso insieme la serata a casa dell'indagato, giocando a carte. La mattina successiva il vicino avrebbe trovato la porta socchiusa, sarebbe entrato e avrebbe scoperto il corpo del 73enne riverso a terra con la corda al collo. È stato lui stesso ad allertare la Polizia.