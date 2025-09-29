ou
ULTIME NOTIZIE

Sequestro a Vittoria: legale della famiglia vittima: "Nessuna avvisaglia"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Palermo, firma digitale: intesa tra Camcom e Ordini

Palermo, firma digitale: intesa tra Camcom e Ordini

EconomiaPalermo

Firma digitale più facile per tutti grazie a un accordo tra la Camera di Commercio Palermo Enna, InfoCamere, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. A presentare i termini dell'intesa martedì 30 settembre, alle 10, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari 11 Palermo) saranno il presidente Alessandro Albanese, il segretario generale Guido Barcellona, il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo Nicolò La Barbera. L'iniziativa sarà illustrata da Pietro Soleti, Paolo Fiorenzani e Chiara Famularo di Infocamere.

Potrebbero Interessarti