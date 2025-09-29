Palermo, firma digitale: intesa tra Camcom e Ordini

Firma digitale più facile per tutti grazie a un accordo tra la Camera di Commercio Palermo Enna, InfoCamere, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. A presentare i termini dell'intesa martedì 30 settembre, alle 10, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari 11 Palermo) saranno il presidente Alessandro Albanese, il segretario generale Guido Barcellona, il presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo Nicolò La Barbera. L'iniziativa sarà illustrata da Pietro Soleti, Paolo Fiorenzani e Chiara Famularo di Infocamere.