Piano di rientro sulla Sanità? Schifani: "Siamo sulla buona strada"

"Voglio innanzitutto ringraziare l'assessore Daniela Faraoni e il dirigente generale Salvatore Iacolino per il grande lavoro e per il continuo confronto portato avanti, con grande responsabilità e professionalità, con il territorio, con i sindaci e con la commissione Salute dell'Ars. Adesso il Piano è all'attenzione del ministero. Detto questo, per rispondere alla sua domanda sulle polemiche: avevamo l'obbligo di tagliare 367 posti letti a causa del calo di nascite. Abbiamo depennato quelli che, pur risultando autorizzati, non era mai stati attivati e quindi senza nessun nocumento per i cittadini. Il nuovo Piano costituisce l'occasione per valorizzare le risorse disponibili e adattarle alle esigenze degli utenti. È anche uno strumento per contenere la mobilità extra-regionale e ridurre le liste d'attesa". Lo dice a Live Sicilia il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, rispondendo alla domanda sulla bozza della nuova Rete ospedaliera che è stata approvata dalla sua giunta e già trasmessa al ministero. "I conti in ordine e la nuova Rete ospedaliera sono un buono viatico. Adesso dobbiamo migliorare le prestazioni dei Lea, i livelli essenziali di assistenza. Un percorso sul quale l'assessore Faraoni con i dirigenti generali dei due dipartimenti stanno lavorando alacremente. Siamo sulla buona strada" conclude parlando del piano di rientro sanitario.

"Abbiamo fatto un altro passo in avanti per il mantenimento di una struttura che consideriamo di eccellenza. (Cardiochirugia pediatrica di Taormina). - aggiunge Schifani - Adesso spetterà ai ministeri della Salute e dell'Economia la risposta definitiva. Siamo fiduciosi anche perché in questi mesi non sono mancate le continue interlocuzioni con Roma".

Sono "ottimi, con tutti, senza distinzione. C'è un clima sereno e franco, nel rispetto delle singole posizioni, orientato verso una visione strategica comune. Non colgo tensioni, né sbavature. Il risultato di avanzo di amministrazione di oltre due miliardi di euro è un successo del mio governo che avrà ricadute positive su tutta la coalizione di centrodestra e quindi non vedo nessun motivo che possa ingenerare eventuali incomprensioni. La stessa cosa posso dire per Forza Italia". Così su Live Sicilia il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani sui rapporti con gli alleati di governo e con il suo partito. "La coalizione ha garantito il bis per i governatori uscenti, senza problemi. Lo stiamo vedendo nelle Marche al voto col presidente uscente, Francesco Acquaroli e con il collega Roberto Occhiuto in Calabria. Per rispondere con nettezza alla sua domanda: non mi aspetto sgambetti e sono sereno" conclude Schifani.