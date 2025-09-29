Palermo, spari durante la processione: donna incinta ferita a Sferracavallo

Panico e fuggi fuggi generale ieri notte a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, quando durante la processione per celebrare i santi Cosma e Damiano, qualcuno ha sparato una decina di colpi di arma da fuoco.

Una donna incinta, 21 anni, è stata raggiunta di striscio e portata all'ospedale Civico di Palermo.

Sono intervenute diverse auto della polizia che hanno cercato di riportare l’ordine e consentito il rientro in chiesa della vara con i santi. Da una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati sparati al culmine di una lite tra due gruppi di persone. Don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa di San Cosma e Damiano, ha preso la parola visibilmente scosso, lanciando un duro appello alla comunità e alle istituzioni. “Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c’è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti, ma speriamo che il prossimo anno ci sia una presenza maggiore. Hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Dovranno rispondere al Padre eterno per ciò che hanno fatto”..