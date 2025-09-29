ou
Associazione carabinieri, inaugurata la sede di Floridia

CronacaSiracusa

Sabato pomeriggio, alla presenza di una rappresentanza delle autorità locali militari politiche e religiose, è stata inaugurata la sede della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco di Floridia, Marieve Paparella, il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, ed il primo cittadino di Canicattini Bagni Paolo Amenta e l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Ignazio Buzzi.

