ou
ULTIME NOTIZIE

Sequestro a Vittoria: legale della famiglia vittima: "Nessuna avvisaglia"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Nuove assunzioni alla Regione, in 210 firmano il contratto

Nuove assunzioni alla Regione, in 210 firmano il contratto

PoliticaPalermo

Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione siciliana. Stamattina, nella sede dell'assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione.
Ad accoglierli il presidente della Regione, Renato Schifani, e l'assessore Andrea Messina con il dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo.
"Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della nostra amministrazione - ha detto il presidente Schifani -. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro professionalità per proseguire con il programma di sviluppo e di rinnovamento che il mio governo sta portando avanti da due anni e mezzo. Quando sono stato eletto ho trovato una Regione che, in base a un patto siglato col governo nazionale per il contenimento della spesa, doveva rispettare il blocco delle assunzioni. Ci siamo impegnati e lavorato sodo e siamo riusciti ad azzerare il disavanzo, ottenendo quest'anno un surplus di oltre due miliardi. Grazie ai conti in ordine continueremo ad assumere. Siamo stati la Regione che è cresciuta di più come Pil a livello nazionale, attraiamo investimenti grazie alla semplificazione delle procedure e al sostegno alle imprese".
Le nuove assunzioni riguardano 161 unità per il ricambio generazionale, così suddivise: 109 funzionari del profilo amministrativo; 22 specialista informatico-statistico; 15 profilo avvocato; 14 agronomi - ambito tutela del territorio e sviluppo rurale. Altre 29 unità andranno a potenziare i centri regionali per l'impiego, di cui 18 istruttori del profilo amministrativo contabile e11 operatori del mercato del lavoro.
Alla Protezione civile regionale stabilizzati 12 dipendenti, mentre entrano in ruolo 5 operatori centralinisti non vedenti.
Venerdì scorso, infine, avevano già firmato tre unità appartenenti alle categorie protette: due donne che hanno subito sfregi permanenti a seguito di violenza e una vittima di mafia.
"Esprimo grande soddisfazione per questo risultato - ha aggiunto l'assessore Messina - frutto di un vero lavoro di squadra reso possibile grazie all'impegno della dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica, degli uffici e di tutti i dipartimenti regionali coinvolti. L'ingresso dei nuovi assunti rappresenta un momento importante e atteso, che ci consente di guardare con fiducia al futuro. La loro energia e le loro competenze offriranno un contributo prezioso nell'affiancare il personale già in servizio, oggi impegnato in una gestione complessa e profondamente orientata al cambiamento".

Potrebbero Interessarti