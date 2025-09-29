Nuove assunzioni alla Regione, in 210 firmano il contratto

Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione siciliana. Stamattina, nella sede dell'assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione.

Ad accoglierli il presidente della Regione, Renato Schifani, e l'assessore Andrea Messina con il dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo.

"Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della nostra amministrazione - ha detto il presidente Schifani -. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro professionalità per proseguire con il programma di sviluppo e di rinnovamento che il mio governo sta portando avanti da due anni e mezzo. Quando sono stato eletto ho trovato una Regione che, in base a un patto siglato col governo nazionale per il contenimento della spesa, doveva rispettare il blocco delle assunzioni. Ci siamo impegnati e lavorato sodo e siamo riusciti ad azzerare il disavanzo, ottenendo quest'anno un surplus di oltre due miliardi. Grazie ai conti in ordine continueremo ad assumere. Siamo stati la Regione che è cresciuta di più come Pil a livello nazionale, attraiamo investimenti grazie alla semplificazione delle procedure e al sostegno alle imprese".

Le nuove assunzioni riguardano 161 unità per il ricambio generazionale, così suddivise: 109 funzionari del profilo amministrativo; 22 specialista informatico-statistico; 15 profilo avvocato; 14 agronomi - ambito tutela del territorio e sviluppo rurale. Altre 29 unità andranno a potenziare i centri regionali per l'impiego, di cui 18 istruttori del profilo amministrativo contabile e11 operatori del mercato del lavoro.

Alla Protezione civile regionale stabilizzati 12 dipendenti, mentre entrano in ruolo 5 operatori centralinisti non vedenti.

Venerdì scorso, infine, avevano già firmato tre unità appartenenti alle categorie protette: due donne che hanno subito sfregi permanenti a seguito di violenza e una vittima di mafia.

"Esprimo grande soddisfazione per questo risultato - ha aggiunto l'assessore Messina - frutto di un vero lavoro di squadra reso possibile grazie all'impegno della dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica, degli uffici e di tutti i dipartimenti regionali coinvolti. L'ingresso dei nuovi assunti rappresenta un momento importante e atteso, che ci consente di guardare con fiducia al futuro. La loro energia e le loro competenze offriranno un contributo prezioso nell'affiancare il personale già in servizio, oggi impegnato in una gestione complessa e profondamente orientata al cambiamento".