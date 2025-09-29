ou
Sequestro a Vittoria: legale della famiglia vittima: "Nessuna avvisaglia"

Siracusa, controlli a Cassibile e Ortigia: 3 denunce e 4 segnalati per droga

CronacaSiracusa

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno intensificato i controlli tra Ortigia e Cassibile: sono state denunciate in stato di libertà tre persone, quattro sono state segnalate quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti e sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 6.000 euro. A Cassibile un marocchino 23enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia per reati contro la persona, è stato controllato la sera di venerdì mentre percorreva a piedi le vie del centro abitato di Cassibile. All’atto del controllo ha opposto resistenza ai Carabinieri e, esito perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 35 grammi di marijuana. I successivi controlli hanno consentito di accertare che il 23enne è destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale pertanto sono state avviate le procedure per l’espulsione. A Ortigia, un 28enne, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato alla guida di un motociclo in via Belvedere di San Giacomo e denunciato per reiterazione di guida senza patente e un 26enne è stato fermato in Corso Gelone e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Quattro persone, di età compresa tra i 19 e i 35 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per 6.690 euro per guida senza casco, senza patente e per mancata revisione e assicurazione r.c.a..

