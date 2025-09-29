ou
Siracusa, Immobile occupato abusivamente: 3 denunciati

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre persone per invasione di edifici. I tre denunciati, due uomini e una donna, rispettivamente di 23, 33 e 45 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, avevano occupato abusivamente un immobile sito in via Palermo, a Ortigia. A seguito della denuncia del proprietario i Carabinieri sono intervenuti e hanno sgomberato l’immobile che è stato restituito all’avente diritto.

