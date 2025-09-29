Calcio, Promozione. Il Frigintini paga l'inesperienza: il Priolo cala il tris alla squadra allenata da Di Rosa

Frigintini Calcio 0

Priolo Gargallo 3

Marcatori: pt 30' Russo, st 6' Cavallo, 11' Ferla

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Cicero, Arrabito, Amato (31' st Lo Magno), Candiano (27' st Cocciro), Floriddia, Denaro (15' st Ragusa), Macauda (15' st Cavallo), Savarino, Vitale, Gurrieri (18' st Hegazi). A Disp: Vicari, Salvatore Caruso, Sortino, Giurdanella. All. Ciccio Di Rosa.

Priolo Gargallo FC: Lumia, Puzzo, Russo, Lanza (37' st Isaia), Amara (6' st Acciarito), Cavallo (32' st Sinatra), Paterniti, Fiorentino, La Mesa (21' st Mignieco), Ferla (37' st Castrogiovanni). A Disp: D'Alessio, Cester, Mariano Saraceno, Luigi Saraceno. All. Maurizio Intagliata.

Arbitro: Giuseppe Mandracchia di Agrigento

Assistenti: Saverio Francesco Di Martino e Giovanni Agolino di Ragusa.

Brutto esordio nel campionato di Promozione del nuovo Frigintini che al “Vincenzo Barone” si arrende al quotato Priolo Gargallo. I ragazzi di Ciccio Di Rosa pagano l'inesperienza (molti di loro erano all'esordio assoluto nel calcio dei “grandi”) rispetto alla più esperta formazione di Maurizio Intagliata che, prima lavora ai fianchi i rossoblu (oggi in maglia gialla) e poi piazza il colpo di grazia nel miglior momento della squadra della Contea. Davanti a una discreta cornice di pubblico l'inizio della gara è caratterizzata da una breve fase di studio delle due squadre, poi sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco

Mercoledì i rossoblu modicani tornano in campo per il return match di Coppa Italia con lo Scicli CR che nella gara di andata si è imposto con il minimo scarto (1 -0). Per Vitale e compagni, dunque, l'opportunità di riscattare la sconfitta odierna e andare avanti nella competizione.

“Da questa sconfitta c'è da prendere il buon approccio alla gara contro una big del nostro girone – dichiara a fine match il tecnico Ciccio Di Rosa – non dimentichiamo, infatti, che in campo avevamo tantissimi debuttanti nel calcio dei grandi e in Promozione. A fine primo tempo ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per come si erano comportati, concedendo poco ai nostri avversari pagando a caro prezzo una nostra disattenzione. Nella ripresa nel nostro momento migliore, dove ho visto una bella reazione, abbiamo sbagliato un'uscita e abbiamo subito il 2 – 0 che ci ha tagliato le gambe. Subito dopo abbiamo subito anche il 3 – 0 che ha praticamente chiuso il risultato. Il livello di esperienza in campo ha fatto la differenza, perchè quando giochi contro una squadra come il Priolo non puoi sbagliare perchè ti punisce, credo comunque sia meglio affrontare subito queste difficoltà, ma ho detto ai ragazzi di tornare a casa con le loro convinzioni a da queste convinzioni bisogna ripartire. Mercoledì torneremo in campo per il ritorno di Coppa Italia con lo Scicli CR e possiamo riscattarci. Abbiamo la possibilità di giocarcela con le nostre carte anche se ci manca l'esperienza, ma questa possiamo farla solo giocando partita dopo partita e solo così credo possiamo arrivare alla meta e raggiungere i nostri obiettivi”.